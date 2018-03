Kriminalität : Mit Alkohol und Drogen zweimal in die Polizeikontrolle

Zwei Männer sind am Montag in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gleich zweimal von der Polizei ertappt worden. Die beiden 28 und 30 Jahre alten Männer seien den Beamten zuerst am Vormittag aufgefallen, als sie vergeblich versuchten, ihr Auto zu starten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich laut den Angaben heraus, dass der 30-jährige Autobesitzer alkoholisiert war, unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Sein Wagen sei zudem nicht versichert gewesen.

von dpa

06. März 2018, 13:11 Uhr

Nach einem Hinweis kontrollierten die Beamten das Auto einige Stunden später erneut. Diesmal habe der 28-jährige am Steuer gesessen. Auch er habe keine Fahrerlaubnis besessen, unter Drogen gestanden und einem Atemalkoholwert von 0,66 Promille gehabt. Die Polizei ermittelt nun wegen beider Vorfälle gegen die Männer.