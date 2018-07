Buntes : Mit der Überwachungskamera gegen Wildpinkler auf Hiddensee

Nicht nur an der A20-Umleitung haben Anwohner ein Problem mit Wildpinklern, sondern offenbar auch auf Hiddensee. Einwohner der beschaulichen Ostseeinsel wehren sich nun mit Schildern gegen Pinkler an ihrem Grundstück - und mit Kameraüberwachung. «Unser Grundstück ist kein Klo!», stellen sie darauf klar und weisen auf die Überwachungskamera hin.

von dpa

16. Juli 2018, 15:24 Uhr

Inselbürgermeister Thomas Gens ist der Fall nach eigenen Worten nicht bekannt. Es gebe zwar wie überall unterschiedliche Ansichten über Anstand, generell seien Wildpinkler aber kein großes Thema auf der Insel, die im Sommer täglich von zahlreichen Touristen besucht wird.

In Böhlendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) an der Umleitung der abgesackten A20 hatte die Straßenmeisterei vor einigen Wochen Schilder aufgestellt, um Autofahrer davon abzuhalten, ihre Notdurft in dem Ort zu verrichten. Zuvor hatte es Anwohnerbeschwerden gegeben.