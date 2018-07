Verkehr : Mit drei Promille nach Neustrelitz

von dpa

01. Juli 2018, 10:42 Uhr

Mit einem Alkoholwert von mehr als drei Promille ist eine 61 Jahre alte Autofahrerin in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Polizei erwischt worden. Ein Zeuge hatte das Schlangenlinien fahrende Auto am Samstagabend auf der Bundesstraße zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz gesehen und der Polizei gemeldet, wie diese am Sonntag mitteilte. Die Fahrerin wurde kurz darauf von Beamten kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge 3,03 Promille. Die Beamten zogen den Führerschein der Frau ein und erstatteten Anzeige.