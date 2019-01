Tiere : Mit Fernglas und Bestimmungsbuch zur Wasservogelzählung

von dpa

12. Januar 2019, 10:03 Uhr

Weltweit werden mitten im Winter die Wasservögel gezählt. In Mecklenburg-Vorpommern erfassen an diesem Wochenende an die 100 Ehrenamtliche die Vögel an Ostseeküste und Boddengewässern, an größeren Seen und Flüssen. Das Zählen ist Ornithologen zufolge im Winter einfacher, weil sich die Vögel dann in größeren Schwärmen auf dem Wasser konzentrieren. In der Brutzeit leben sie versteckt, dann ist das Zählen unmöglich. Ziel der Ornithologen ist es, die Gesamtbestände der Wasservogelarten, ihr Zugverhalten und Veränderungen der Lebensräume zu erfassen. Registriert werden Enten, Gänse und Schwäne, Taucher, Kormorane und Reiher.