Kriminalität : Mit Gewehr aus Fenster gezielt

Bei einer nächtlichen Feier bei einem Jäger soll eine Frau mit einem Gewehr am Fenster gestanden und auf die andere Straßenseite gezielt haben.

Neubrandenburg | In jenem Moment fuhren Bundespolizisten in zivil an dem Haus in Neubrandenburg vorbei, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Die Beamten fragten die Dame nach der Waffe. In der Folge legte sie die Waffe beiseite und schloss das Fenster sowie die Jalousi...

