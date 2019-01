Bildung : Mit Landpartie um Lehrer werben: 700 gesucht

von dpa

15. Januar 2019, 15:35 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern wirbt in diesem Jahr ganz unkonventionell mit einer Landpartie um junge Lehrer auf dem Lande. Vom 3. bis 5. Juni will das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung Lehramtsstudenten auf eine Landpartie per Bus nach Pasewalk, Löcknitz, Torgelow und Ueckermünde einladen und ihnen Schulen in der Region vorstellen, wie Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Dienstag in Schwerin ankündigte. Schulen auf dem Lande hätten viele Vorteile, sagte sie und nannte kleine Klassen, keine Brennpunktstandorte sowie eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Teilnehmen könnten bis zu 44 Studierende der Universitäten Rostock und Greifswald. Während der Tour soll es auch Gespräche mit Bürgermeistern und Lokalpolitikern geben. Zum nächsten Schuljahr müssen laut Hesse rund 700 Lehrerstellen neu besetzt werden.