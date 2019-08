Notfälle : Mit Luftrettung Schlaganfallpatienten schnell versorgen

Notfallpatienten mit besonders zeitkritischen Diagnosen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma sollen nach dem Willen der DRF Luftrettung schneller versorgt werden. Dafür müssten beim Notruf alle verfügbaren Rettungsmittel gleichzeitig alarmiert werden, teilte die Organisation anlässlich der Vorstellung ihrer Halbjahresbilanz am Montag mit. Bislang werde in der Regel jedoch das Rettungsmittel alarmiert, das am schnellsten zum Einsatzort gelangen kann. «Wertvolle Minuten verstreichen beispielsweise, wenn der Hubschrauber erst nach Eintreffen eines bodengebundenen Notarztes für den Transport in eine Spezialklinik alarmiert wird», sagte Peter Huber, Vorstand der DRF Luftrettung. Die Organisation betreibt in Greifswald einen Rettungshubschrauber.

von dpa

12. August 2019, 12:18 Uhr

Bei Infarkten oder Schlaganfällen erholen sich die Patienten besser, wenn sie so schnell wie möglich in einer Spezialklinik behandelt werden. Ziel von Fachverbänden und Hilfsorganisationen sei deshalb die Etablierung der so genannten «Next Best»-Strategie. Wer die Alarmierungsstrategie festlegt, ist einer DRF-Sprecherin zufolge nicht einheitlich geregelt. In der Regel seien die Länder zuständig, manchmal auch die Kommunen.

Der Greifswalder Hubschrauber hat den DRF-Angaben zufolge im ersten Halbjahr 682 Einsätze absolviert. Im gesamten Jahr 2018 seien es 1419 gewesen.