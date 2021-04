Kriminalität : Mit zwei Haftbefehlen gesuchter Betrüger nach Jahren gefasst

Ein seit Jahren mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist der Bundespolizei auf der Autobahn 11 an der deutsch-polnischen Grenze ins Netz gegangen.

Nadrensee | Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch erklärte, war der 52-jährige Deutsche am Dienstag in einem Transporter unterwegs und wurde bei der Einreise aus Stettin (Szczecin) angehalten. Die Beamten fanden erst heraus, dass der Mann noch nie einen Führerschein hatte, nachdem er stattdessen gefälschte polnische Papiere gezeigt hatte. Als die Iden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.