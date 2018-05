Internet : Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum wird in Rostock eröffnet

In Rostock wird am heutigen Donnerstag ein sogenanntes Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum eröffnet. Es soll kleinen und mittleren Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern die Umstellung auf digitale Technik erleichtern. Im Mittelpunkt der Arbeit liegen zunächst Firmen aus den Branchen Gesundheit, Medizintechnik und Tourismus. Aber auch Unternehmen aus anderen Branchen könnten sich an das Kompetenzzentrum wenden, wie Geschäftsführer Andreas Müller sagte. Ziel sei es, für jedes Unternehmen ein maßgeschneidertes Schulungsmodell anzubieten und mit ihnen gemeinsam eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln.

von dpa

03. Mai 2018, 02:48 Uhr

Das Kompetenzzentrum ist auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums entstanden. Es hat seinen Sitz im Biomedizinischen Forschungszentrum nahe der Uniklinik Rostock.