Kommunen : Mobiles Amt im Bürgerkoffer kommt vorerst nicht mehr  

Der Bürgerkoffer war eine feine Idee, mit dem Mitarbeiter des mitunter weit entfernten Amtes die Dienstleistungen in die Dörfer bringen konnten. Doch es gibt Schwierigkeiten.

von dpa

05. Februar 2020, 07:51 Uhr

Mit dem Bürgerkoffer sollte im ländlichen Raum das Amt zu den Menschen kommen und ihnen ermöglichen, Pass- und Meldeangelegenheiten in ihrem Dorf zu erledigen. Bundesweit wurden solche Koffer mit Scanner, Laptop, Drucker, einem Gerät für Fingerabdrücke und einem EC-Bezahlterminal im höheren zweistelligen Bereich an Kommunen ausgegeben, in Mecklenburg-Vorpommern im einstelligen Bereich, wie ein Sprecher der zuständigen Bundesdruckerei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Doch seit dem Jahreswechsel ist erst einmal Schluss.

Die Bundesdruckerei habe allen Kommunen, die Nutzer waren, geschrieben, dass der Koffer so nicht mehr verwendet werden könne, es sei denn, man erwerbe ein Zusatzaggregat, das einen Extra-Koffer bedeuten würde, kritisierte Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Die Koffer seien vom Land gefördert worden, um Ämterfusionen die Härte zu nehmen.

Im landesweit größten Amt Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit 17 Gemeinden und 25 000 Einwohnern erfreute sich die Dienstleistung großer Beliebtheit, wie Amtsvorsteherin Heike Isbarn sagte. Bis zu 40 Einwohner seien in den vergangenen Jahren zu den Sprechstunden gekommen und hätten wohnortnah Behördenleistungen in Anspruch genommen. Als Gründe dafür, dass der Bürgerkoffer so nicht mehr genutzt werden könne, sei unter anderem die Datensicherheit genannt worden.

Der Sprecher der Bundesdruckerei erklärte hingegen, Grund für die Einstellung sei ein anstehender Generationswechsel der eingesetzten Komponenten gewesen. «Die Folge wäre ein aufwändiger Austausch über das übliche Maß hinaus gewesen, aus wirtschaftlichen Überlegungen wurde deshalb eine Produktabkündigung beschlossen.» Mittelfristig solle eine komplett neue Lösung am Markt angeboten werden. Dazu gebe es bereits mehrere Pilotprojekte mit Kommunen.