Verkehr : Mobilität im ländlichen Raum: ADAC stellt Studie vor

von dpa

26. November 2018, 02:34 Uhr

Lange Wege und ein löchriges Nahverkehrsnetz lösen in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder Debatten aus: Wie kann in dem weitläufigen Flächenland die Mobilität der Bewohner sichergestellt werden? Straßenbaustellen, Zugverspätungen und zuletzt wieder steigende Kraftstoffpreise sorgen angesichts vieler Berufspendler für zusätzlichen Zündstoff. Der Verkehrsclub ADAC hat in einer bundesweiten Studie auch Menschen im Nordosten zu ihrer persönlichen Situation befragt. Die Ergebnisse sollen heute in Schwerin vorgestellt werden. Mit 69 Einwohnern je Quadratkilometer ist Mecklenburg-Vorpommern das am dünnsten besiedelte Bundesland. In Sachsen liegt der Durchschnittswert bei 221, in Nordrhein-Westfalen bei 525 Einwohnern je Quadratkilometer.