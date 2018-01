Spielwaren : Modellbahn-Hersteller Piko informiert über Geschäft

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

16.Jan.2018

Piko hatte in den vergangenen Jahren vor allem im Export gepunktet. Die Firma ist laut Wilfer drittgrößter Modellbahn-Hersteller in Kontinentaleuropa. Beschäftigt werden etwa 500 Mitarbeiter in Deutschland und China.

Die Herstellung von Loks und Wagen im Kleinformat hat eine mehr als 60-jährige Tradition in der Spielzeugstadt Sonneberg. Produziert werden Eisenbahnen in vier Spurgrößen, darunter auch größere Gartenbahnen.