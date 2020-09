Tiere : Modellprojekt zum Insektenschutz: Elf Arten neu entdeckt

Leisten-Zwergsandbiene, Wolf-Zwergblattlauswespe oder der Ameisenkäfer Stenichnus subseriatus: Dies sind nur drei von elf Insektenarten, die in einem zwei Jahre dauernden Modellprojekt der Landesforstanstalt zum Schutz von Waldinsekten in den Wäldern rings um Güstrow erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern gefunden wurden. Wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Mühl Rosin südlich von Güstrow sagte, war eine Käferart sogar erstmals in Mitteleuropa entdeckt worden.

von dpa

22. September 2020, 12:24 Uhr