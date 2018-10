Medien : Moderator Kachelmann kehrt auf MDR-«Riverboat» zurück

Moderator Jörg Kachelmann heuert nach zehn Jahren erneut beim MDR-«Riverboat» an. Der 60-Jährige werde von 2019 an neben Kim Fisher Gastgeber des wöchentlichen Freitag-Talks, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag in Leipzig mitteilte. Damit sei eines der erfolgreichsten «Riverboat»-Teams wieder vereint. «Isch gomme heeme», freute sich der Meteorologe laut Mitteilung in breitem Sächsisch.

von dpa

22. Oktober 2018, 11:59 Uhr

Künftig werden Fisher und er das feste Moderatorenduo sein, Schauspielerin Stephanie Stumph sowie Susan Link und Jörg Pilawa verlassen das «Talk-Flaggschiff». Kachelmann war bereits früher mit Pausen auf dem «Riverboat» und war Ende Januar 2009 von Bord gegangen. Fisher will mit ihm nun «in neuen Zeiten an alte Erfolge anknüpfen».