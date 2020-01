Museen : Moderne Schau in Schliemann-Museum zieht mehr Gäste an

Die neue Ausstellung zum Troja-Ausgräber und Kaufmann Heinrich Schliemann (1822-1890) hat dem Museum in Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) 2019 einen starken Besucheraufschwung gebracht. Seit Eröffnung im Juni kamen 11 500 Gäste, wie Museumsleiterin Undine Haase am Donnerstag erklärte. Das sei die höchste Zahl seit 2011. «Wir bekommen viel positive Resonanz, so müssen Lehrer ihre Schüler manchmal mehrmals rufen, dass sie von den modernen Hörstationen loskommen.» In dem früheren Pfarrhaus in Ankershagen war Schliemann, der als einer der bedeutendsten Archäologen Deutschlands gilt, als Kind aufgewachsen.

09. Januar 2020, 08:29 Uhr

Die neue, zusammen mit der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft entworfene Ausstellung hat eine 20 Jahre alte Schau ersetzt und ist moderner ausgestattet. Sie geht mehr auf den widersprüchlichen, ehrgeizigen Menschen Schliemann und seine Beziehungen zu anderen Menschen ein. «Den Film "Troja" mit Brad Pitt kennen fast alle Besucher», sagte Haase. Hier könne man auch den Kosmopoliten Schliemann erleben. Das einzige Museum, das an den Archäologen und gebürtigen Mecklenburger erinnert, war 1981 eröffnet worden.

Die meisten Gäste gab es mit je mehr als 17 000 in den Jahren 1999 und 2000. Damals war die vorherige Museumsschau neu eröffnet worden. Zuletzt war die Zahl auf rund 10 000 Besucher im Jahr gesunken. Die neue Schau zeigt Originalfundstücke aus Griechenland und Troja - Leihgaben des Museums für Vor- und Frühgeschichte Berlin -, eine Nachbildung der Maske des Agamemnon und wartet mit digitalen Bilderbüchern, Hör- und anderen Medienstationen auf.