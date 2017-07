Landtag : Möglicherweise doch NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wird den NSU-Terror möglicherweise doch noch in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Dem bisher dafür eingerichteten Unterausschuss werde vom Oberlandesgericht München und von der Generalbundesanwaltschaft die Einsicht in wesentliche Akten verwehrt, teilte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, am Freitag in Schwerin mit. Aus Kostengründen war bisher in Schwerin lediglich ein Unterausschuss des Innenausschusses und kein regulärer Untersuchungsausschuss mit mehr Vollmachten gebildet worden.