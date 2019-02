Prozesse : Mord an Mutter und Kind am Jungfernstieg: Urteil erwartet

von dpa

15. Februar 2019, 05:59 Uhr

Im Prozess um den Doppelmord an einer Mutter und ihrer einjährigen Tochter in der Hamburger S-Bahnstation Jungfernstieg wollen die Richter heute das Urteil sprechen. Der 34 Jahre alte Angeklagte aus dem westafrikanischen Niger hatte vor Gericht gestanden, seine ursprünglich aus Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stammende Ex-Freundin und das gemeinsame Kind vor den Augen zahlreicher Passanten attackiert zu haben. Hintergrund war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein Sorgerechtsstreit. Sie forderte vor dem Hamburger Landgericht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Es sei zudem die besondere Schwere der Schuld festzustellen, hatte Staatsanwältin Maria Hutka in ihrem Plädoyer erklärt.