Kriminalität : Mordfall aus dem Jahr 1994 bei «Aktenzeichen XY»

von dpa

30. Januar 2018, 10:34 Uhr

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Greifswald erhoffen sich die Ermittler jetzt neue Hinweise zu dem bislang ungelösten Fall. Am Mittwochabend (20.15 Uhr) soll er in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» ausgestrahlt werden, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Dienstag mitteilte. Am 3. Mai 1994 war die 22 Jahre alte Regina Mehling aus Greifswald als vermisst gemeldet worden, nachdem sie im Bereich des Strandbades Greifswald-Eldena verschwunden war. Am 31. Mai 1994 entdeckten Ermittler ihre Leiche in einer nicht mehr existierenden Schweinemastanlage in Eldena. Sie lag unter Bauschutt und leeren Futtermitteltüten. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, schließt auch ein Sexualverbrechen nicht aus.