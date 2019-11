Prozesse : Mordprozess gegen Vater und Sohn im Dezember

Gut fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Malchin müssen sich die mutmaßlichen Täter ab 5. Dezember vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo gemeinschaftlichen Mord vor, wie ein Gerichtssprecher am Montag in Neubrandenburg mitteilte. Der zur Tatzeit 39 Jahre alte Beschuldigte und sein damals 16-jähriger Sohn sollen das Opfer im Streit erst schwer misshandelt und dann mit einer Wasserflasche ertränkt haben. Das Motiv sei bisher unbekannt.

von dpa

25. November 2019, 09:15 Uhr

Die Leiche des 61-Jährigen war am 28. Juni erst nach einem Polizeieinsatz wegen demolierter Autos in einem Hinterhof in Malchin gefunden worden. Die Beamten kamen und stießen auf neun beschädigte Autos und die Beschuldigten. Sie wurden von dem Vater mit einer Schaufel, einem Messer und einem Beil bedroht.

Erst nach mehreren Warnschüssen ließen sich der Malchiner und sein Sohn festnehmen und kamen in Untersuchungshaft. Danach war erst die Leiche gefunden worden. Eine Obduktion ergab «massive stumpfe Gewalt» als Todesursache. Zuvor hatte der «Nordkurier» (Montag) darüber berichtet.