Prozesse : Mordprozess um Leonie mit Gutachter-Anhörung fortgesetzt

Mit der Anhörung der zwei letzten Gutachter ist am Landgericht Neubrandenburg am Freitag der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie fortgesetzt worden. Dabei erhofft sich die Kammer von einer Gerichtsmedizinerin unter anderem Klarheit darüber, ob die vielen Verletzungen des Mädchens von Misshandlungen durch den angeklagten Stiefvater herrühren oder doch auf einen Treppensturz zurückgehen könnten, wie der Stiefvater behauptet. Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden worden.

von dpa

03. Januar 2020, 09:40 Uhr

Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Die Anklage beschuldigt ihn, das Mädchen in Torgelow mehrfach so misshandelt zu haben, dass es an den Folgen starb. Auch den zweijährigen Bruder soll der Mann misshandelt haben. Der Angeklagte hat die Anklage in einer schriftlichen Erklärung vor Gericht bisher bestritten.