Prozesse : Mordprozess um Leonie: Mutter will nicht weiter aussagen

Im Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie hat die Mutter ihre Befragung am Landgericht Neubrandenburg abgebrochen. «Sie hat über vier Prozesstage umfassend ausgesagt, nun wird das Zeugnisverweigerungsrecht in Anspruch genommen», erklärte ihr Anwalt Axel Vogt am Mittwoch nach der nicht öffentlichen Verhandlung. Die letzten Monate vor Leonies Tod habe es in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) «eine Spirale der Einschüchterung und Gewalt durch den Stiefvater gegeben.» Klar sei, dass Leonie eines gewaltsamen Todes starb. «Und dies nicht durch die Hand der Mutter», sagte Vogt.

von dpa

04. Dezember 2019, 13:09 Uhr

Das Landgericht hatte die 25-Jährige zuvor rund zweieinhalb Stunden unter anderem zu Verletzungen des kleinen Bruders von Leonie und der Situation in der Familie angehört. Dabei wurde auch erörtert, dass es schon am 8. Januar Versuche gab, die Polizei unter Notruf 110 zu rufen, was aber schnell unterbunden worden sei. Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung gefunden worden. Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er will sich am 9. Dezember erstmals äußern.