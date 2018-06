Literatur : «Moskauer Tagebuch» verändert Sicht auf Russland

Mit dem Ruf als «Russlandversteher» wird der Neubrandenburger Autor und Literaturprofessor in Gießen, Carsten Gansel, nun endgültig leben müssen: Soeben ist im Mecklenbook-Verlag Neubrandenburg sein Moskauer Tagebuch erschienen, das im vergangenen Winter entstand.

von dpa

26. Juni 2018, 12:58 Uhr

Am Montagabend hatte es in der Neubrandenburger Regionalbibliothek Premiere. Den Titel «Meinst Du, die Russen wollen ...?» lehnte der 62-Jährige an das Poem von Jewgeni Jewtuschenko an. Bei dessen Titel «Meinst Du, die Russen wollen Krieg?», liege die Antwort bereits in der Fragestellung, sagte er.

Das Buch entstand aus einem Blog, den Gansel auf Bitten eines befreundeten Journalisten schrieb, als er fast ein Semester als Gastprofessor in Moskau verbrachte. Wegen der starken Nachfrage zur Buchpremiere setzte die Bibliothek eine zweite Lesung mit Gansel im September an.