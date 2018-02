Kriminalität : Motiv Unzufriedenheit: Mann gibt Attacke auf Döner-Imbiss zu

Die Polizei hat die Böller-Attacke auf einen Döner-Imbiss in Zinnowitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) vom Samstag nach eigenen Angaben aufgeklärt. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige habe gestanden, einen sogenannten Polen-Böller abends an die Fensterscheibe des Lokals gelegt zu haben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Als Motiv habe der Mann von der Insel Usedom «Unzufriedenheit mit dem Service» angegeben.

von dpa

05. Februar 2018, 11:32 Uhr

Der Tatverdächtige war Medizinern aufgefallen, als er nach dem Knall im Krankenhaus Wolgast erschien. Bei der Explosion war eine Scheibe des Lokals und die Fensterbank zerstört worden. Der Verdächtige hatte auffällige Verletzungen von Glassplittern davongetragen. Sonst wurde niemand verletzt. Der Schaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Der 37-Jährige sei schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, sagte die Sprecherin. Da er eine fällige Geldstrafe in einem anderen Fall nicht bezahlt hat, sei der Mann nun in Haft gegangen. Er müsse eine «Ersatzfreiheitsstrafe» wegen Betruges abbüßen. In die Ermittlungen wegen des Döner-Lokals sei auch der Staatsschutz einbezogen worden, um auch ein fremdenfeindliches Motiv zu prüfen.