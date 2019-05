Kriminalität : Motorboot samt Bootsanhänger gestohlen

von dpa

06. Mai 2019, 15:34 Uhr

Unbekannte haben einem Mann aus Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) sein Motorboot samt Bootsanhänger gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatte der Besitzer das Gefährt am Freitag auf einer Grünfläche unweit der Bundesstraße 192 abgestellt. Als er das Boot am Samstag abholen wollte, war es verschwunden. Bisher gebe es keine Spur von dem etwa 14 000 Euro teuren Boot samt Hänger.