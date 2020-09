Kriminalität : Motorenklauserie bei Booten: mehr Kontrollen angemahnt

Die Wasserschutzpolizei warnt aus aktuellem Anlass vor zunehmendem Bootsmotorendiebstahl. Hintergrund ist die langsam zu Ende gehende Wassersportsaison, weshalb weniger Betrieb in den Häfen und Bootsanlagen herrscht und Diebe das wohl ausnutzen, wie die Wasserschutzpolizei in Rostock am Dienstag mitteilte. «Maritimes Equipment sollte runter vom Boot», sagte Polizeisprecher Robert Stahlberg. So wurden innerhalb von drei Wochen in Häfen und bei Vereinen in Schwerin, bei Stralsund, in Mönkebude (Kreis Vorpommern-Greifswald) und in Röbel/Müritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mindestens zwölf Motoren und Zubehör im Wert von mehr als 70 000 Euro entwendet.

von dpa

22. September 2020, 13:58 Uhr