Verkehr : Motorrad-Demo gegen Fahrverbote in Schwerin

Mehr als 1000 Menschen haben am Samstag auf einer Biker-Demo in Schwerin gegen mögliche Sonntagsfahrverbote für Motorradfahrer protestiert. In einem von Polizeibeamten eskortierten Korso fuhren die mehr als 600 Bikes aus einem Industriegebiet bei Schwerin in Richtung des Verkehrsministeriums, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Dort übergaben die Protestler eine Petition. Große Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben.

von dpa

04. Juli 2020, 13:42 Uhr