Unfälle : Motorrad gerät auf Festplatz außer Kontrolle: Zwei Verletzte

Ein Mann hat auf einer Festwiese in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Kontrolle über sein dreirädriges Motorrad verloren und zwei Menschen verletzt. Der 56 Jahre alte Mann hatte sein Gefährt - ein sogenanntes Trike - während einer Mai-Feier am Mittwoch einparken wollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stieß er gegen ein geparktes Auto, legte den Rückwärtsgang ein und rammte einen weiteren Wagen.

von dpa

02. Mai 2019, 15:28 Uhr

Danach sei das Trike außer Kontrolle geraten. Es erfasste zwei Verkaufstische und ein weiteres Auto. Eine Besucherin bemerkte das heranschießende Motorrad und zog eine neben ihr stehende Frau zur Seite. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Auch der 56-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Wieso das Motorrad außer Kontrolle geriet, war zunächst unklar. Am Trike entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schäden an den Autos und Verkaufsständen schätzt die Polizei auf 12 000 Euro.