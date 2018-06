Unfälle : Motorrad rammt Traktor: 35-Jähriger verletzt sich schwer

von dpa

19. Juni 2018, 14:49 Uhr

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist schwer verletzt in eine Hamburger Klinik geflogen worden, nachdem er in der Nähe von Valluhn bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Traktor zusammengestoßen ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es zu dem Unfall am Dienstag, als der Traktor abbiegen wollte. Die genauen Umstände sollen nun mit Hilfe eines Sachverständigen geklärt werden. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.