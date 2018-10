Verkehr : Motorrad und Auto kollidieren auf B109: Drei Verletzte

von dpa

14. Oktober 2018, 09:50 Uhr

Ein Motorradfahrer ist beim Überholen mit dem Auto einer 19-Jährigen auf der Bundesstraße 109 bei Altwigshagen (Kreis Vorpommern-Greifswald) zusammengestoßen. Drei Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Die 19-Jährige sei beim Linksabbiegen von dem Motorrad überholt worden, wobei der 44 Jahre alte Motorradfahrer sowie seine 24 Jahre alte Beifahrerin stürzten und schwer verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die 24-Jährige kam ebenfalls in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 18 000 Euro. Die B109 war für rund drei Stunden gesperrt.