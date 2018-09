Kriminalität : Motorradfahrer attackieren Wachmann in Prora und fliehen

Nach einer Gewaltattacke auf einen Wachmann fahndet die Polizei auf der Insel Rügen nach drei Motorradfahrern. Die Männer sollen mit hoher Geschwindigkeit auf einer abgeschlossenen Baustelle des einstigen NS-Baus in Prora gefahren sein, als sie der Wachmann am Donnerstag stoppte, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Als sie das Gelände verlassen sollten, hätten sie unvermittelt auf den Sicherheitsmann eingeschlagen. Anschließend flüchteten die Männer. Bisher seien die Männer nicht gefunden worden. Der Wachmann erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper.

von dpa

07. September 2018, 07:43 Uhr

Was die Motorradfahrer auf der Baustelle wollten, sei unklar. Unternehmer beklagen seit Jahren zunehmende Diebstähle an Baufahrzeugen und bei Werkzeug. Prora ist vor allem für die einst von den Nationalsozialisten gebaute Anlage bekannt, die als «Seebad der 20 000» bezeichnet wurde. Dort wird etappenweise modernisiert und umgebaut. Der nördlich von Binz gelegene Ort Prora und Binz selbst sollen künftig gemeinsam als Binzer Bucht vermarktet werden.