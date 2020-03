von dpa

28. März 2020, 18:02 Uhr

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall bei Gustow auf Rügen schwer verletzt worden. Der Mann sei in einer Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.