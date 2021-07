Unfälle : Motorradfahrer bei Unfällen im Südwesten schwer verletzt

Bei Unfällen sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Wochenende zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Zarrentin am Schaalsee | Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß ein 38-jähriger Biker auf einem Feldweg nahe Zarrentin mit einem Auto und ein jugendlicher Motorradfahrer nahe Barkow mit einem Reh zusammen. Der 38-jährige Biker war am Sonntagabend laut Polizei deutlich zu schnell, ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem nicht zugelassenen Motorrad unterwegs. Er kam in ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.