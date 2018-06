Unfälle : Motorradfahrer bei Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

von dpa

11. Juni 2018, 16:32 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Lkw ist ein Motorradfahrer am Montag bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-Jährige sei in den Gegenverkehr gefahren und dort frontal mit dem Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Durch den Aufprall sei der Mann gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert worden. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.