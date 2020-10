Unfälle : Motorradfahrer bei Unfall nahe Rubkow schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer aus Brandenburg ist auf der Landesstraße 26 zwischen Daugzin und Rubkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein 49-jähriger Autofahrer war am Sonntagnachmittag in Richtung Zemitz unterwegs und wollte an einer Abfahrt auf einen Weg einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der hinter dem Wagen fahrende Motorradfahrer das Manöver übersehen und sei frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Autos geprallt.

