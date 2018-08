Unfälle : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

von dpa

18. August 2018, 12:00 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) schwer verletzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rostock kam der 39-Jährige auf der Bundesstraße 104 am Anfang einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Er wurde mit schweren Fußverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wurde auf mindestens 5000 Euro beziffert.