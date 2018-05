Kriminalität : Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

von dpa

29. Mai 2018, 18:23 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag zwischen Hohensee und Zemitz (Vorpommern-Greifswald) ums Leben gekommen. Ein Pkw mit einer 57 Jahre alten Frau am Steuer sei aus unbekannter Ursache in den Mittagsstunden auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Biker kollidiert, teilte die Polizei mit. Der 61-Jährige habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache dauern an.