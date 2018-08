Unfälle : Motorradfahrer fährt über Rot und wird schwer verletzt

von dpa

06. August 2018, 17:20 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Der 34-Jährige soll trotz roter Ampel auf eine Kreuzung gefahren und dabei mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei wurde der Mann 40 Meter durch die Luft geschleudert, bevor er schwer verletzt liegen blieb, hieß es. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 10 000 Euro und appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, an Kreuzungen besonders wachsam zu sein. Derzeit würden sich Unfälle wegen Vorfahrtsfehlern in Neubrandenburg häufen, teilte die Polizei mit.