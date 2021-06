Verkehr : Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - Lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in Techentin (Kreis Ludwigslust- Parchim) mit seinem Motorrad gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

Techentin | Der 36-Jährige sei am Samstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Motorradfahrer keine Fahrerlaubnis besaß. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.