Unfälle : Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

von dpa

20. April 2019, 09:18 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei Plau am See von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und lebensbedrohlich verletzt worden. Unklar ist bislang, warum der 41-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren hatte, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls in einer Gruppe mit neun Motorradfahrern zwischen Karow und Krakow am See unterwegs.