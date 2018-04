von dpa

27. April 2018, 19:23 Uhr

Ein Motorradfahrer ohne Helm ist am Freitag bei Sanitz (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Der 53-Jährige stieß mit seinem Bike zwischen Horst und Niekrenz gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Trotz der Wiederbelebungsversuche erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.