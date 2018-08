Unfälle : Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver

Ein 37 Jahre alter Kradfahrer hat im Landkreis Rostock eine Schwarzfahrt mit dem Leben bezahlt. Er stürzte bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 108.

von dpa

02. August 2018, 09:07 Uhr

Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 108 nahe Groß Wüstenfelde (Landkreis Rostock) ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige am Mittwochnachmittag ohne Fahrerlaubnis und mit einem nicht zugelassenen Motorrad unterwegs war, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Den Untersuchungen zufolge war der Mann in einer Linkskurve in Richtung Teterow deutlich zu schnell unterwegs. Beim Überholen touchierte er ein Auto und kam in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte er und verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

Der Kradfahrer stammte aus der Region und war allein unterwegs. Die Insassen des Autos wurden nicht verletzt, erlitten aber einen Schock. Die Bundesstraße war in Richtung Rostock zwei Stunden lang gesperrt.