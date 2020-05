Unfälle : Motorradfahrer stößt mit Lkw zusammen und stirbt

Bei einem Unfall in der Nähe von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochmorgen ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Kradfahrer frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer den entgegenkommenden Kradfahrer beim Linksabbiegen von einer Landesstraße auf die Autobahnzufahrt zur A20 erfasst haben. Der Mann aus der Region starb noch am Unfallort.

von dpa

20. Mai 2020, 09:08 Uhr

Das Motorrad geriet bei dem Unfall in Brand. Die Lkw-Zugmaschine musste abgeschleppt werden. Experten untersuchten den Unfallort und sollen den Unfallhergang noch genauer analysieren. Die Autobahnanschlussstelle an der Landesstraße 273 war mehrere Stunden gesperrt.

Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle darüber berichtet.