Unfälle : Motorradfahrer übersieht Auto und verletzt sich schwer

von dpa

09. Juni 2018, 15:08 Uhr

Ein 52 Jahre alter Biker hat sich bei einem Unfall in Satow (Landkreis Rostock) am Samstag schwer verletzt. Der Mann übersah nach Angaben der Polizei ein vor ihm abbremsendes Auto, fuhr auf und überschlug sich. Er sei an der Unfallstelle von Rettungskräften stabilisiert und anschließend in eine Klinik gebracht worden. Die 68 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Die L13 war für rund eine Stunde voll gesperrt.