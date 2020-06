Unfälle : Motorradfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

von dpa

03. Juni 2020, 05:25 Uhr

Eine 34-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstagabend in Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, setzte eine ebenfalls 34-jährige Autofahrerin auf der einspurigen Landstraße 01 zu einem Überholmanöver an. Dabei übersah sie nach derzeitigem Kenntnisstand das ihr entgegenkommende Motorrad. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.