Kriminalität : Motorräder gestohlen in Greifswald und Burg Stargard

von dpa

26. Mai 2020, 16:22 Uhr

Die Polizei sucht im Osten Mecklenburg-Vorpommerns nach zwei hochwertigen Motorrädern. In Burg Stargard sei eine Harley Davidson im Wert von rund 22 000 Euro entwendet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie stand unter dem Carport vor einem Wohnhaus. Das zwei Jahre alte Gefährt mit Mikroblinkern an den Außenspiegeln sei auffällig, es gebe nicht viele Exemplare davon im Landkreis. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. In Greifswald ist laut Polizei der Nacht zum Dienstag ein weißes Motorrad der Marke Honda gestohlen worden. Es entstand ein Schaden von etwa 7400 Euro.