Wetter : Motorsäge gegen Eispanzer: Eis zur Sicherheit aufgesägt

Nach der langen Frostperiode hat sich auf dem größten deutschen Binnensee - der Müritz - ein riesiger Eispanzer gebildet. Wenn das Eis nun schmilzt, entwickelt es enorme Kräfte. Da werden Steganlagen oder Bootsschuppen sicherheitshalber vorher freigesägt.

Waren (Müritz) | Mitarbeiter des Warener Stadtbauhofs haben am Mittwoch die Müritz quasi „vom Eis befreit“: Mit einer Spezialmotorsäge wurden am Volksbad am Nordufer große Eisstücke herausgeschnitten, so dass eine 40 Meter lange Rinne entstand. „Damit soll ein Teil der ...

