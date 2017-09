Umwelt : Mülldeponie am Ihlenberg für einen Tag für Besucher offen

Selmsdorf (dpa/mv) - Die umstrittene Mülldeponie am Ihlenberg bei Selmsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) öffnet heute für Besucher ihre Tore. Bis zum späten Nachmittag können sich Interessierte über Abläufe bei der Mülllagerung sowie über die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen und Kotrollmechanismen informieren. Der Ihlenberg gilt als eine der größten Sondermülldeponien in Europa. Seit fast 40 Jahren wird dort Müll abgelagert. Die DDR ließ sich die Abnahme auch giftiger Abfälle seinerzeit mit reichlich Devisen bezahlen. Seither ranken sich viele Spekulationen um die Deponie, und Forderungen nach einer Schließung verstummen nicht. Vor allem die Sorge um das Grundwasser treibt viele Bürger in umliegenden Orten um. Mehr Transparenz soll nach dem Willen der Deponie-Geschäftsführung zu mehr Verständnis und auch Akzeptanz führen.

Deponie Ihlenberg

Bürgerinitiative

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 09:31 Uhr