Brände : Müllhalde in Rostock in Brand geraten

von dpa

03. Juli 2019, 06:40 Uhr

In Rostock ist auf dem Gelände einer Abfallentsorgungsfirma in der Nacht zum Mittwoch eine Müllhalde in Brand geraten. Auf der rund 900 Quadratmeter großen Fläche befanden sich hauptsächlich Holzabfälle und geschreddertes Altmetall, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen hatten kurz vor Mitternacht die Feuerwehr gerufen, als sie das Feuer in Rostock-Schmarl entdeckten. Die Feuerwehr löschte den Brand innerhalb von vier Stunden. Die Höhe des entstandenen Sachschades war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.