Umwelt : Müritz-Nationalpark-Partner erneut ausgezeichnet

Hohenzieritz/Schwerin (dpa/mv) - Das Netzwerk der Müritz-Nationalpark- Partner, zum dem viele Tourismus-Betriebe gehören, ist während der laufenden UN-Dekade für Biologische Vielfalt zum zweiten Mal ausgezeichnet worden. Diese Ehrung werde an nachahmenswerte und zukunftsweisende Projekte vergeben, teilte das Nationalparkamt in Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwoch mit. Dem Netzwerk gehören 44 Unternehmen an.