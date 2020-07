Theater : Müritz-Saga-Macher starten Ende Juli

Nach weiteren Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie wollen die Veranstalter der Müritz-Saga ab Ende Juli wieder Gäste auf die Freilichtbühne in Waren an der Müritz locken. Vom 22. Juli bis 28. August wird ein Mix an Märchen, Stunt-Training und anderen Stücken für Unterhaltung, Spaß und Romantik sorgen, teilte Intendant Nils Düwell am Donnerstag mit. Insgesamt sollen 50 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene die traditionsreiche Bühne am Tiefwarensee als Kulturspielort festigen. Gespielt werden soll jeweils mittwochs bis freitags.

von dpa

09. Juli 2020, 14:13 Uhr